Chers amis aujourd’hui mon héros, ou plutôt mes héros, auraient pu être les Américains !

Oui selon une une enquête parue dans la revue universitaire « Archives of Sexual Behavior », les Américains font de moins en moins en moins l’amour !

Un chiffre : les jeunes américains auraient 4,32 rapports intimes par an… Et ben vous savez quoi ? Ils ont raison les Américains. Faire l’amour c’est tellement années 70, c’est tellement ringard…

On est pas des bêtes, merde ! On est pas obligés de se renifler et de se grimper dessus pour s’entendre enfin… Pas obligé de transpirer ou d’échanger nos fluides et nos miasmes. Les gestes barrières merde ! De la beauté du sentiment et de l’élan du cœur c’est ça qu’on veut !

Oui revenons aux choses simples aux valeurs mignonnes, aux sensations pures! Les balades main dans la main, yeux dans les yeux… Le souffle doux d’un Zéphire d’amour qui au même moment flatte nos nuques et nous pousse vers un futur commun fait de promesses d’épanouissements et de bonheur sans nuage !

Est-ce que je crois une seconde à ce que je suis en train de dire ? Pas du tout ! Oui, non, je n’y crois pas du coup les Américains ne sont pas mes héros du jour.

Non, mon héros aujourd’hui c’est Jean-Michel Blanquer… Oui absolument, car selon Médiapart, notre bien aimé ministre de l’éducation nationale aurait présenté le protocole pour l’école la veille de la rentrée depuis Ibiza !

