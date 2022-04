Aujourd'hui Daniel rend hommage à cette personne qui aurait du remporter 6 millions d'euros mais qui a oublié de se présenter à la Française des jeux...

Chers amis mon héros du jour aurait pu être José Gomez…

Ce bon José est un archevêque qui chaque année, juste avant Pâques, bénit les animaux dans une église de LA… C’est une tradition très suivie qui a plus de 90 ans, on peut voir défiler des chiens comme « Mercredi » la petite chienne de Laurie Castro qu’elle considère comme son enfant, mais y a aussi des chats, des serpents, et même un lama, comme Santiago, agressé il y a un an par un puma et dont la maitresse prénommée Paloma fervente croyante veut faire protéger par Dieu.

Alors c’est tentant moi-même j’ai hésité à me rendre sur place pour faire bénir Paul Mirabel en ce moment je le trouve pâlichon, il finit pas toujours ses croquettes, et il veut plus jouer à la baballe !

Alors oui Mgr Gomez aurait pu être mon héros pour le bonheur et l’espoir qu’il apporte à tous ces pauvres paroissiens qui croient qu’une fois béni, leur animal ira mieux ou sera protégé !

Pourquoi ? par ce que même si c’est génial d’apporter un peu de bonheur aux gens en bénissant leur bête ça me fait peur…

Oui j’ai peur qu’un jour ça aille trop loin, qu’on voit des gens faire bénir leur bagnole ou leur slip. Bref Mgr Gomez n’est pas mon héros du jour car mon héros c’est…

C’est un inconnu, et c’est par ce qu’il est inconnu que c’est mon héros !

Je m’explique !

"Quelqu’un", mon héros, avait jusqu’à samedi pour se faire connaitre des services de la Française des jeux et récolter son chèque de 6 millions d’euros !

Il ne l’a pas fait c’est donc terminé pour lui...