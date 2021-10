Ce matin, Daniel nous parle de ce sport dont l’open de St Germain en Laye a eu lieu il y a 3 jours…

Ahhh le gruyère… Fromage à pâte dure qui se croque en sandwich ou se mâchouille dans la fondue… Tu aurais pu être mon héros du jour petit fromage délicatement salé dont la forme rappée fait le bonheur des coquillettes ! Oui mais non mon héros du jour n’est pas le Gruyère…

Après le Roquefort le camembert et la mozzarella j’avais peur que Nagui fasse une indigestion radiophonique alors il ne sera pas question de fromage aujourd’hui… Je ne dis pas qu’un jour je ne ressortirai pas le dossier « gruyère » mais pas aujourd’hui en tous cas…

Non aujourd’hui mon héros est une activité sportive, mal reconnue et c’est dommage ! Ceux qui la pratiquent espèrent qu’un jour elle figurera au menu des sports olympiques mais à mon avis et malheureusement on en est encore loin… Je veux parler de ce sport dont l’open de St Germain en Laye a eu lieu il y a 3 jours…

Le bras de fer…

Ahhhh le bras de fer, instant de vérité viril par excellence ! Quand l’homme n’a plus de mots que fait il ? un bras de fer ! Quand l’homme n’a pas d’idée que fait il ? un bras de fer ! Quand l’homme n’a plus envie de faire l’amour que fait il ? un bras de fer !

Le bras de fer c’est la vie, quand l’esprit vous abandonne !

