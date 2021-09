Ce matin, Daniel imagine un instant de vie de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères

Alors aujourd’hui mon héros du jour aurait pu, en toute modestie, être l’univers…

Oui car figurez-vous qu’une équipe de chercheurs français a déclaré avoir découvert une partie manquante de l’univers… L’équipe française dit : « La partie manquante on ne peut pas la voir mais elle est là… c’est des vents ! » Ben voyons !

Quelle arnaque !

Le rédacteur en chef de l’émission, Jean-Baptiste Pétain a regretté que je n’aille pas plus loin sur le sujet il m’a dit : « Si tu étais poète et concerné par le cosmos, notre maison à tous, tu aurais choisi de poursuivre sur cette voie. Mais comme tu n’es qu’un salopard égoïste et sans cœur, je sens que tu vas préférer un autre héros du jour »

Puis il a démarré son 4X4 diesel et s’est engagé sur une piste cyclable en écrasant deux personnes âgées véganes…

Et il a raison ce con ! Aujourd’hui mon héros est un homme, un homme à cran, un homme au bout du rouleau : Jean-Yves, Jean-Yves Le Drian !

En pleine crise des sous-marins, il vient de recevoir une bonne nouvelle sur le plan du commerce extérieur !

Alstom vient de signer un gros contrat : 25 trains pour 300 millions d’euros.

Le client ? La ville de Melbourne en Australie !

Encore l’Australie !

Moi je suis à la place de Jean-Yves j’y crois qu’à moitié… Non mais on en parle de la confiance entre la France et l’Australie ?

Moi perso j’ai plus confiance en Éric Zemmour pour fonder une association sur l’amitié des peuples ou en Christine Boutin pour investir dans un club échangiste transgenre qu’en l’Australie comme partenaire économique valable !

