Ce matin, Daniel rend hommage à une Canadienne héroïque! Une mamie qui faisait ses courses tranquillou a attrapé un voleur par la cagoule et l'a secoué dans tous les sens si bien que l'homme a fini par lâcher son butin et s'enfuir en courant...

Aujourd’hui mon héroïne aurait pu être cette délicieuse comédienne surnommée Miou-Miou qui aujourd’hui, 22 février, fête son anniversaire!

A l’affiche des "Valseuses" et de "Tenue de soirée" elle est au Panthéon d’un nombre incalculable de garçons dont votre serviteur…

Une femme remarquable qui mérite ce qu’il y a de mieux. J’espère que sur sa route, et pour l’accompagner, le destin a mis des gens de qualités!

Malheureusement Miou-Miou n’est pas mon héroïne du jour, non! Non mais cela ne m’empêche nullement de vous souhaiter un bon anniversaire Madame Miou!

Mon héros du jour est toujours une héroïne. Il s’agit d’une Canadienne. Une mamie canadienne. Et la mamie en question faut pas l’emmerder, ni faire le mariole devant elle!

Il y a de cela quelques temps notre mamie canadienne fait ses courses tranquillou au supermarché quand d’un seul coup, elle voit un mec cagoulé qui sans payer se dirige avec un caddie bien rempli vers la sortie!

Et ça la mamie ça l’énerve, ça la gonfle, ça la saoule! Que fait elle? Prévient-elle la sécurité en criant "au voleur"? Appelle-t-elle la police avec son téléphone? Non! Non, elle chope le gars par la cagoule et le secoue dans tous les sens! Le mec il en peut plus, il sait plus où il est. Il finit par lâcher le caddie et s’enfuie en courant...

Nom de dieu ça c’est de la mamie! Alors moi devant une force de caractère comme ça je n’ai pas peur j’interviens! Et là, tout de suite, maintenant, j’en appelle de façon solennelle à notre ministre déléguée chargée de l’autonomie, bref la personne qui a le dossier des Ehpad!

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !