Ce matin, Daniel rend hommage à la maire de Paris et candidate à l'élection présidentielle. En une semaine, Anne Hidalgo a fait un bon dans les intentions de votes. Une progression de +50%.

Chers amis, mon héros du jour aurait très bien pu être une héroïne!

Oui Magalie qui avant-hier a gagné le "piment d’or" au salon du BBQ à Paris!

Le piment d’or c’est le graal, c’est pour le vainqueur de la compétition "sauce piquante"…

Pour gagner il faut ingurgiter des nuggets plongés dans des sauces de plus en plus forte… Ça tousse, ça pleure, ça gémit et à la fin, c’est Magalie qui gagne… Magalie qui aura comme phrase suite à sa victoire "c’est super con mais c’est bien marrant". Et c’est vrai que c’est con…

Et c’est vrai que c’est marrant!

Marrant et un peu angoissant pour des gens comme moi qui s’étouffent en mangeant un Tuc trop salé!

Alors oui Magalie aurait pu, aurait dû, être mon héroïne du jour pourtant il n’en n’est rien… Non il n’en n’est rien car une autre femme le mérite plus qu’elle.

Et oui Magalie la vie est injuste… Ce week-end après le triomphe bordelais de la tournée des humoristes de France Inter. Tournée où Tanguy Pastureau a régalé la foule des saillies impertinentes dont il a le secret et le talent…

Je m’attardais sur les infos… Et là quoi que je vois, selon le 143ème sondage paru dans la journée, en une semaine Anne Hidalgo a fait un bon dans les intentions de votes!

Elle est passée de 2 à 3%! C’est une progression de 50%! 50% c’est énorme c’est plus fort qu’un Black Friday…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !