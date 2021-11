Ce matin, Daniel rend hommage au ministre allemand de la santé, Jens Spahn, qui a pris la parole hier pour évoquer la flambée de l’épidémie de Covid en Allemagne...

Mes petits amis, aujourd’hui, j’aurais pu facilement choisir comme héroïne du jour la chicorée ! Oui la chicorée à qui le calendrier révolutionnaire consacrait la journée du 23 novembre. Qu’est ce que c’est beau la fleur de chicorée nom de dieu, c’est d’un mauve exquis, un mauve qui vous caresse l’œil sans l’agresser ! Avec ses pétales légèrement écartées la chicorée n’essaye pas de vous en mettre plein la vue comme un gros hortensia joufflu dont les grappes de fleurs sont tellement lourdes qu’il est impossible de les mettre en vase. Ou alors un vase en fonte, sinon tout se casse la gueule sous l’effet du poids et de la prétention de la fleur !

Voilà pourquoi la chicorée aurait très bien pu être mon héroïne du jour, mais elle ne l’est pas ! Non elle ne l’est pas par ce que je me souviens que de la chicorée on fait aussi une poudre que certains mélangent au café et qui me donne la nausée ainsi qu’une irrépressible envie d’aller aux wawas ! Du coup mon héros du jour est…

Le ministre allemand de la santé ! Oui absolument Jens Spahn est mon héros… Hier il a pris la parole pour évoquer la flambée de l’épidémie de Covid en Allemagne et il a déclaré : « A la fin de l’hiver chacun sera vacciné, guéri ou mort . »

Mais c’est ça qu’on aime avec les Allemands ! Ein, zwei, drei, schnell ! Achtung !

Les gars, ils tournent pas autour du pot comme des glands, ils disent les choses! Merde !

Nous on est là, en France, à minauder : « oui faut être prudent, attention la vague est haute, faites comme vous voulez bien sur, on respecte vos décisions mais faites attention » .

