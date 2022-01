Ce matin, Daniel aurait pu choisir Joe Biden, le président des Etats-Unis comme héros du jour mais non, aujourd'hui c'est une héroïne : Kim Keon-hee, la femme d'un candidat à la présidentielle en Corée du Sud !

Chers amis, mon héros du jour aurait très bien pu être aujourd’hui Joe Biden.

Oui parfaitement le président américain! Pourquoi? Et bien tout simplement parce qu’hier, agacé par un journaliste de Fox News, ben il a pas caché ses sentiments. Il l’a traité de « stupide fils de pute ». Plus de filtre le gars!

Et ben vous savez quoi? C’est génial! Oui parfaitement c’est génial!

A l’heure où nous sommes rongés, grignotés par le politiquement correct, par les sourires de convenances et les fleurets trop mouchetés, le président américain, il lâche l’insulte « fils de puuute » Woaaaa ça doit faire un bien fou !

Moi je suis pour les injures, c’est libérateur et on sait où on en est. Au restau, quand on t’apporte pas ce que tu as demandé ben tu dis quoi la plupart du temps? Ben tu dis "ah non c’est pas ce que j’ai commandé, désolé". Là, comme vous êtes poli, le serveur il prend la confiance il vous dit d’un air suspicieux :

« - Vous êtes sur ?

- Oui oui je suis sur...

- Ecoutez ça m’étonne, je vais voir ce que je peux faire en cuisine. »

Alors que si, dès qu’on te pose l’assiette, tu dis : « Mais j’ai jamais commandé ça espèce de connard, allez dégage-moi cette blanquette trouduc! » Ben croyez-moi le gars il va repartir illico en cuisine et sans moufter!

Biden est dans le vrai! Mais être dans le vrai vous donne t-il droit à un titre aussi prestigieux que celui de Héros du jour? J’ai bien peur que non. Du coup Biden n’est pas mon héros!

Aujourd’hui célébrons une héroïne. Oui célébrons Kim Keon-hee! Alors qui est Kim Keon-hee? Et bien c’est la femme d'un candidat à la présidentielle en Corée du Sud !

