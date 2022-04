Aujourd'hui Daniel remet son titre d'héroïne du jour à Marine Le Pen pour son changement de cap professionnel...

Chers amis je ne vous cache pas que je m’y attendais...

Ça devait arriver et c’est arrivé. Un peu plus tôt que je ne l’imaginais pour être tout à fait honnête avec vous. Alors oui je sais que de mettre dans la même phrase « moi et honnêteté » ça fait bizarre mais bon, ça n’en demeure pas moins vrai…

Marine Le Pen a digéré de façon expresse sa défaite de dimanche. Elle s’est reconvertie et du coup pour ce sens aigu de la réactivité, elle devient mon héroïne du jour !

Marine Le Pen l’a fait comprendre, elle aime, elle adore, elle a une passion pour les chats et c’est tout naturellement qu’elle a pris une option féline pour son changement de cap professionnel !

Qu’est-ce que je fais là devant vous en pleine campagne l’air reposée et apaisée ? Et bien je vous annonce que la politique et moi c’est fini c’est terminé ! Mon sentiment c’est que la démocratie est kaput ! Fuck la politique, j’ai décidé de me consacrer à ma grande passion les chats !

Je viens de créer mon refuge pour chats abandonnés… Je les soigne, je les dorlote, je les rééduque parfois et je les mets à disposition d’une nouvelle famille qui saura les aimer… Petit échantillon !

Je vous présente Ciotti, 3 ans, un petit chatounet tout mignon mais comme il a le crane pelé, ses maitres l’ont abandonné… Regardez le avec ses grands yeux il est adorable !

Là vous avez Panzer il a 5 ans il pèse 60 kilos et ces maitres n’en pouvaient plus qu’il consomme 10 litres de litière et 5 kilos de croquettes par jour… Alors si chez vous y a de l’espace n’hésitez pas à recueillir Panzer. Attention si vous avez un autre animal à la maison le mois dernier Panzer a mangé un labrador.

Ici c’est Bardella. Je ne vous cache pas que Bardella est une petite référence à mon Jordan, souvenir à ma vie d’avant, Bardella est un beau matou de 2 ans… Un peu turbulent je l’ai castré moi-même il y a 3 semaines et là il va beaucoup mieux ! Un peu autoritaire il fera un très bon chat de garde pour une maison sans objet de valeur !

Je vous garantis chers amis qu’avoir un chat est un très grand réconfort… Je peux en témoigner, ça m’a beaucoup aidé à digérer la cruelle défaite de dimanche dernier !