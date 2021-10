Ce matin, Daniel rend hommage aux grues cendrées qui en ce moment prennent la direction du sud de l'Espagne...

Aujourd’hui mon héros du jour aurait très bien pu être Sara Blakely la fondatrice de Spanx une marque américaine de sous-vêtements féminins… Pourquoi ? Et bien par ce que cette femme, femme dont la société vient d’être valorisée à 1, 2 milliards de dollars a décidé, pour fêter ça, de faire des cadeaux à ses 500 employés ! Une bouteille de mousseux californien ? Non ! Une boite de chocolat Colombien ? Non ! Un tacos géant mexicain ? Noonnnnnn !

Après s’être adressée à ses 500 employés en jouant avec un globe terrestre, elle leur annonce qu’elle leur offre à chacun deux billets d’avion en première classe pour la destination de leur choix… Hurlement de joie ! pleurs ! roulades au sol ! Tu imagines le truc ? Moi la dernière fois que j’ai reçu un titre de transport de mon employeur c’était un billet de train en seconde pour aller à Roubaix ! Bref ! Cadeau de malade ...

Mais c’est pas tout ! Sara leur annonce qu’il y a un 2ème cadeau… Chacun des 500 employés va recevoir 10.000 dollars. 10.000 dollars un voyage en première pour deux où tu veux… Mais cette femme est une sainte. Elle fait un gros coup de pognon et elle en fait profiter les employés c’est plus être de gauche c’est … c’est être folle ! Elle aurait pu facilement être mon héroïne cette Sara Blakely facile… Et pourtant non ! Non ! Non, ce n’est pas mon héroïne du jour !

Mon héroïne ou plutôt mes héroïnes sont des oiseaux. Oui des grues cendrées…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !