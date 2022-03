Suite à l'incident arrivé aux Oscars en ce début de semaine, les ventes pour le spectacle de Chris Rock se sont envolées. Daniel qui est un homme généreux voudrait donner un coup de main à ses camarades humoristes en leur proposant ses services.

Aujourd’hui les amis j’étais à deux doigts de faire plaisir à un membre de l’équipe suite à sa demande pour désigner le héros du jour!

Hier en effet une personne dont je tairai le nom par pudeur et par respect m’a demandé dans le bureau "s’il te plait Daniel, comme héros du jour prend le fromage Philadelphia. Oh oui vas-y, elle est tellement bonne cette pâte à tartiner fromagère, elle fait un bien fou, elle mérite ce titre prestigieux! J’ai failli le faire! Tenez la preuve...

Merci à toi Philadelphia qui chaque jour nous enchante des multiples options gustatives que tu nous offres…

- En sauce pour relever doucement l’acidité d’un plat…

- En tartine pour une fraicheur salée et apaisante au petit déjeuner

- En crème de nuit pour nourrir sa peau tout en mettant de côté et à portée de lèvres un petit snack salé en cas de fringale nocturne!

Bref… Discrète mais efficace, Philadelphia tu es à la source de bien de nos joies et ce n’est que justice que tu reçoives le titre tant convoité de héros du jour sur France Inter!

Vous voyez j’étais prêt...

Mais l’actu une fois de plus me pousse à décaler cet hommage mérité à plus tard, désolé Leila!

Oui hier je vous parlais de Will Smith qui à l’occasion de la cérémonie des Oscars a redonné à la mandale toutes ses lettres de noblesse… Torgnole magistrale administrée à l’humoriste Chris Rock.

Et bien aujourd’hui mon héros du jour c’est Chris Rock justement!

Pourquoi? Et bien tout simplement parce qu’il a su tirer parti de l’humiliation de la gifle!

Les réservations pour son spectacle ont explosé depuis hier! En une nuit on a vendu plus de billet qu’en un mois. En une heure les places sont passées de 340 à 450 dollars. Son spectacle est complet!

Du coup, et comme vous le savez, j’ai parmi mes innombrables qualités la générosité, et bien je vais "Chris Rocker" mes camarades humoristes qui remplissent leurs sales certes mais à petits bouillon…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !