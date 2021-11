Ce matin, Daniel rend hommage à Charles Doty Jr., originaire de Knoxville dans le Tennessee qui a perdu son sang froid chez un pizzaiolo...

Chers amis,

Mon héros du jour aurait facilement pu être aujourd’hui Mgr Aupetit l’archevêque de Paris ! Oui, cet homme de Dieu est dans l’attente d’une réponse du pape. Il a écrit au très saint père pour lui présenter sa démission ! Oui, il veut rendre la soutane, raccrocher le crucifix, faire une croix sur la sainte hostie !

Motif : il a eu une comportement "ambigu" avec une femme !

Mais c’est ça qu’on veut messieurs les curés, on veut des comportements ambigus avec des femmes majeures et consentantes ! Si vous m’écoutez monseigneur le pape, n’acceptez pas la démission de Michel Aupetit mais donnez-lui plutôt une promo! Oui une promo malgré son comportement ambigu… Vive l’ambiguïté ! Et malgré tout ça les amis, Michel Aupetit n’est pas mon héros du jour … Non mon héros du jour est américain. Mon héros c’est Charles Doty Jr.

Charles, il a 63 ans, il habite Knoxville dans le Tennessee et comme on dit chez Nadine de Rothschild : " Faut pas faire chier les gens dans le Tennessee… "

