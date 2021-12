Ce matin, Daniel rend hommage à un garçon gentil mais qui ne faut pas emmerder. Un sportif qui s’épanouie dans le MMA. L’activité légale probablement la plus violente du monde !

Chers amis mon héros du jour aurait pu être l’ancien présentateur de JT Daniel Bilalian…

Oui Daniel Bilalian est pour moi un héros car c’est un homme qui a su garder le sens de la formule… Interrogé par « Le Point » sur la campagne présidentielle il a déclaré à propos de certains candidats « beaucoup de politiques font un clafouti avec une cerise ». Mais quelle phrase géniale ! Géniale et plein de malice à la fois même si, même si, mon cher Nagui, je le sais, elle est politiquement très incorrecte. On ne fait pas la promo des cerises en décembre c’est un non sens saisonnier c’est faire fi du combat pour la saisonnalité. Combat oh combien important en cette période de résistance à la consommation hors saison de végétaux qu’on fait pousser à grand frais dans de véritables couveuses botaniques qui mettent en danger l’équilibre de notre chère planète qui suffoque sous le poids de notre indifférence !

Alors pour la formule oui je tire mon chapeau à Daniel Bilalian mais pour sa célébration de la cerise à seulement quelques encablures de l’hiver je ne puis décemment lui remettre la distinction de héros du jour !

Non pour trouver mon héros du jour nous allons retourner aux USA, retourner dans le Tennessee.

