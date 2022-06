Aujourd'hui Daniel a décidé de rendre hommage à l'esprit d'initiative...

Aujourd’hui les amis, mon héroïne du jour aurait dû être Sonia Roland.

Oui l’ancienne Miss France aurait mérité ce titre prestigieux…

Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que la justice française est une honte… Oui la justice au soi-disant pays des droits de l’homme est une mascarade ! Figurez-vous que Sonia Roland a été mise avant-hier en examen pour recel d’abus de détournement de biens publics, corruption et abus de biens sociaux…

On croirait le C.V. d’un élu de la région PACA. Tout ça parce qu’on lui a offert un cadeau et qu’elle a commis le crime d’accepter ce cadeau. Quel cadeau ?

Et bien un appartement dans le 16ème arrondissement de Paris. Offert par qui ce cadeau ? Par l’ancien président du Gabon : Omar Bongo. Un appartement soit disant payé avec de l’argent public gabonais détourné !

Mais de quoi je me mêle la justice française, de quoi je me mêle ! Oui la population du Gabon souffre, oui Omar Bongo détournait un pognon qui aurait été bien utile à sa population, oui c’est un crime…

Et alors ? Vous croyez que si Sonia Roland elle refuse l’appart la population gabonaise elle va recevoir des tickets restos ? Bien sûr que non ! En plus c’est une question de savoir vivre tout ça…

Sonia Roland elle est polie, tu lui offres un cadeau elle dit "merci" et elle le garde… Moi quand tous les mois Morgane me rapporte de la Guadeloupe mes 200 litres de rhum arrangé coco-cocaïne est ce que je fais la fine bouche du genre "oh non quelle horreur c’est pas légal j’accepte pas"? Non je dis "merci Morgane" et je consomme et ce même si je préfère le rhume arrangé Passion-Poppers, ben je suis poli, je garde le cadeau de Morgane ! Merde à la fin !

Oui mais bon. Même si je considère que Sonia Roland est plus une femme polie qu’une délinquante, elle n’en n’est pas pour autant mon héroïne du jour !

Non elle ne l’est pas parce que, actualité oblige, mon héros du jour est un jeune homme de 17 ans. Un jeune Allemand qui pour moi est un exemple de réussite.

Oui ce petit gars n’a peur de rien, dans la vie il veut réussir alors il s’en donne les moyens...

