Ce matin, Daniel a choisi comme héros du jour Disney+. La plateforme habituée des Bambi, Dumbo et autre Rox et Rouky, diffuse aujourd'hui une nouvelle série relatant la relation sulfureuse entre Pamela Anderson et Tommy Lee…

Mon héros du jour c’est la plateforme Disney+!

Oui Disney+ par ce qu’aujourd’hui on peut y trouver au rayon nouveauté la série "Pam et Tommy".

Une série sur l’histoire d’amour entre Paméla Anderson - Paméla star des années 90, passée à la postérité grâce à ses courses au ralenti sur la plage de Malibu quand sonnait l’alerte - et Tommy Lee, batteur du groupe Motley Crue !

Motley Crue c’est ça…

Et le gars ben il est un peu à l’image de la musique de son groupe il est Brut! Et la série "Pam et Tommy" c’est leur histoire d’amour. Une histoire d’amour hyper rock…

Vous voyez l’ambiance Sissi l'impératrice qui tombe amoureuse de Frantz? Et ben c’est pas du tout ça Pam et Tommy.

Pam et tommy c’est chaud, c’est hyper chaud. C’est méga hot! Sexe hyper hard, drogues hyper hard et rock hyper hard. Tout est hard dans cette histoire!

Et ça passe sur Disney+, c’est génial! C’est la plateforme où y a "Bambi", "Dumbo", "La Belle au bois dormant", "Rox et Rouky". Disney + c’est ça…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !