Ce matin, Daniel nous parle d'Aaron McCarey. Un mec de génie, gardien de but dans un club de foot irlandais…

Mon héros du jour les amis aurait très bien pu être une héroïne, en l’occurrence la chienne Laïka morte un 3 novembre, il y a 64 ans. Morte à l’âge de 3 ans dans l’espace, seule comme une chienne… La pauvre !

Mais non ce n’est pas Laïka parce qu’aussi triste soit le sort de cette pauvre Laïka, elle connaissait les risques encourus, elle est morte en pionnière en faisant son taf d’AstroCleps…

Non mon héros c’est Aaron McCarey! Ce mec de génie est gardien de but dans un club de foot irlandais. Tout récemment sur un contre il s’est pris un but, ça arrive… Un contre suite à une légère boulette d’un de ses défenseurs…

Pas content Aaron aurait pu faire comme la plupart des gardiens de buts, dire à son défenseur « Oh, fais gaffe quand même ! » Et ben non Aaron il fait pas comme les autres… Aaron après avoir repéré le défenseur à l’origine de la boulette et il s’est précipité vers lui pour lui péter la gueule…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !