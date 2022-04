Aujourd'hui les héros du jour auraient très bien pu être le Brie et le Coulommiers possiblement contaminés par la listeria… Mais non, ce sont les conducteurs français qui sont à l'honneur...

Aujourd’hui les amis mes héros du jour auraient dû être nos délicieux fromages comme le Brie ou le Coulommiers possiblement contaminés par la listeria ! Le problème c’est qu’après les pizzas Buitoni et les œufs Kinder, ça commence à faire beaucoup au rayon angoisse alimentaire !

Et à cette heure où la France passe à table je n’ai pas envie de débecter l’auditeur qui, face à son assiette, se dira la fourchette en berne "monde de merde". Du coup non le Brie et le Coulommiers contaminés ne sont pas mes héros du jour !

Mon héros du jour c’est le conducteur automobile français dans son ensemble ! Selon la dernière étude du comportement des français sur la route, 80% des conducteurs utilisent leur téléphone au volant ! C’est mal ! C’est très mal ! C’est hyper mal… Sauf que, sauf que… Sauf que quand on conduit on s’emmerde… Et quand on s’emmerde on risque l’accident… Et ça les pouvoirs publics, est ce qu’ils en tiennent compte ? Ben non ! Bien sûr que non ! Du coup je considère que l’utilisation du téléphone au volant est un acte de résistance et de bravoure !

Oui à l’utilisation du téléphone en bagnole ! Pourquoi ? Et bien par ce qu’il trompe l’ennuie, parce qu’il permet de garder le lien avec vos proches quand le véhicule vous éloigne d’eux ! Y a-t-il des limites à l’utilisation du téléphone en voiture ? Non bien sur que non !

Avoir une conversation téléphonique quand on conduit peut même être salutaire… Quand on conduit on pense à tellement de choses déprimantes...

La crise Covid,

La guerre en Ukraine,

Les sondages qui nous annoncent de plus en plus la possibilité d’avoir bientôt une Présidente,

La météo au Touquet,

L’injustice permanente dont sont victimes les Balkany,

Les problèmes de drogue de Leila ...

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !