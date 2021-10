Ce matin, Daniel Morin rend hommage au fair-play belge…

Aujourd’hui mon héros du jour s’appelle Siegfried Gilis.

Siegfried Gilis est le gérant d’une sandwicherie à Louvain en Belgique…

Alors oui je vous entends d’ici Nagui… « Comment ? un héros belge, mais ça n’a aucun sens ! »

Laissez moi poursuivre par pitié !

Siegfried est en pleine bourre ce jour de septembre. Pain de mie, fromage, jambon, cornichon, mayo, il enchaine comme un fou. Un client commande deux sandwichs « tenez monsieur, vous payez comment ? Par carte ? parfait voilà ! »

Sauf que Siegfried est fatigué. Au lieu de taper 7, 50 €, il tape 750 € …

Le client tape son code, le paiement est accepté, il prend ses casse-dalles et s’en va…

Le lendemain Siegfried fait sa caisse et s’aperçoit de la bourde ! Qu’aurait fait Siegfried s’il avait été français ? Il aurait appelé tout son personnel et aurait fait une petite réunion pour expliquer comment entuber un client pressé…

Par ce que, reconnaissons le, 750 €,même avec le meilleur emmental du monde, avec la mayo la plus onctueuse de la planète et un jambon tiré de la cuisse d’un porc qui aurait reçu un prix Nobel… Ça fait cher le casse-croute !

Et ben le Siegfried, il lance des recherches sur les réseaux sociaux pour retrouver le gars et le rembourser…

Non mais y a un truc avec les belges y a un truc… Y a ce petit plus « hyper fair-play » que nous on a pas…

Regardez en football , ½ finale de coupe du monde , la France mène 1/0 les belges ils se disent pas « bon allez les gars on y croit ». Non fair-play ils reconnaissent que la France joue mieux et ils décident que la qualification en finale est plus méritée pour les hommes de Didier Deschamps et ils laissent filer le match en mode soumission…

