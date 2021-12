Ce matin, Daniel rend hommage à un habitant de Meurthe et Moselle qui, suite aux plaintes de ses voisins, a été appréhendé par les forces de l’ordre !

Aujourd’hui les amis mon héros aurait très bien pu être une héroïne !

Oui Sanna Marine aurait pu être cette personne exceptionnelle que je distingue chaque jour ! Cette femme qui n’est autre que la première ministre finlandaise est cas contact. Elle fricote avec des covidés ! Et ben qu’est ce qu’elle a fait Sanna ? Au lieu de rester chez elle au coin du feu à lire les mémoires de Björk, elle est sortie ! Et attention elle est pas sortie pour aller faire un petit tour de traineau ou aller faire pisser ses Huskies, non ! Elle est allée en boite ! En boite alors qu’elle était cas contact !

C’est une honte diront beaucoup. C’est un acte de résistance diront certains … dont moi ! Oui Sanna ne s’est pas laissée endormir par le discours sanito-phobique ambiant ! Non ! Le virus elle lui dit « fuck ». Elle veut danser Sanna alors elle y va, elle se trémousse comme si demain n’existait pas… Pour moi ce geste est dangereux et héroïque à la fois !

Toutefois Sanna n’est pas mon héroïne du jour, non ! Mon héros du jour est un habitant de Meurthe et Moselle ! Un homme qui, suite aux plaintes de ses voisins, a été appréhendé par les forces de l’ordre !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !