Ce matin, Daniel en appelle solennellement aux organisateurs de la Cop 26 pour remettre un prix spécial à Joe Biden qui a démontré, sans dire un mot, l'étendue des ravages des gaz à effet de serre…

Qui ne connait pas, qui n’a pas un souvenir ému, qui n’a pas un jour … Mangé un triangle de « Vache qui rit » ?

D’aucun diront : « Oui la "Vache qui rit" c’est pas du fromage. » Alors ils n’ont pas tort, mais est-ce une raison pour stigmatiser ce morceau de rêve qui nous ramène en enfance ? Une enfance malheureuse certes, mais une enfance quand même !

Du coup mon héros du jour n’est pas la "Vache qui rit"

Mon héros du jour, en revanche, aurait très bien pu être notre invité de ce matin ici présent Olivier Norek … Oui absolument ! Un homme connu pour écrire des romans policiers aux contenus hyper violents et qui vient nous voir pour évoquer une histoire pour bambin est à mes yeux un héros !

Quand on m’a dit, Ey ! Y-a Norek qui vient pour une histoire pour gamin, j’ai tout de suite eu comme un fantasme de mélange des genres… J’ai immédiatement imaginé une histoire du style :

Il est 23 heures, confortablement installé dans son canapé en paille, l’Anne Trotro regarde un petit porno chevalin…

D’un seul coup la porte du salon vole en éclat… C’est Petit Ours Brun qui vient de la défoncer. D’habitude si placide Petit Ours brun est pris d’une folie meurtrière ! Armé d’une hache il fend la tête de l’Âne Trotro puis le viole ! Alerté par les voisins arrive la Pat Patrouille. Petit Ours Brun est emmené au poste, il est enfermé… Trois heures du mat, Petit Ours Brun est en larmes. Il réalise que son coup de folies a couté la vie à celui qui était jadis son meilleur copain, l’âne Trotro…

Petit Ours Brun s’en sortira t il ?

