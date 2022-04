Aujourd'hui Daniel couronne le joaillier Chopard de son titre de héros du jour pour avoir l'audace de faire passer de manière frauduleuse certaines de ses pièces de très haute valeur.

Aujourd’hui les amis, mes héros auraient pu être un duo qui a commencé hier une tournée que nombreux, j’en suis sûr, attendaient ! Je veux parler de la tournée des Dutronc père et fils, Jacques et Thomas.

Quelle idée de génie, réunir deux talents de la même famille c’est très émouvant ! Je me souviens quand mon père Christian Morin à la clarinette et moi au pipeau nous allions de villages en villages apporter un peu de joie aux autochtones, tels deux troubadours sous les hourras d’une foule qui parfois nous jetait des pièces pour que l’on continue, parfois nous jetait des pierres pour qu’on s’en aille, parfois nous jetait dans des rivières pour qu’on meure !

Ahhh c’était le bon temps ! Mais bon une tournée c’est beau, avec Jacques et Thomas Dutronc, c’est très tentant !

Mais pour autant ces deux hommes ne sont pas mes héros du jour ! Non ils ne sont pas mes héros par ce que l’actualité vient de me balancer en pleine gueule un profil aussi moderne que prometteur en ces temps moroses de crises morales et sociales… Un profil qui pour moi devient donc héroïque !

Mon héros du jour c’est une société. Une société de luxe qui, il me semble a trouvé la solution pour contrer l’engourdissement du pouvoir d’achat !

Cette société c’est Chopard. Chopard géant du luxe, joailler suisse modèle et moderne qui applique tout simplement le principe de la gruge à la TVA en faisant passer de manière frauduleuse certaines de ses pièces de très haute valeur !

Des employés passent les douanes avec des bijoux qu’ils ne déclarent pas et qu’on met en vente sans avoir payé la taxe. Bim ! Plus 20% ça c’est du business plan !

