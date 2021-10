Ce matin, Daniel Morin nous parle du Roquefort, dont la note Nutri-score est un E ...

Mon héros du jour Nagui aurait pu être la famille Adams dont la suite des aventures sort en salle aujourd’hui… Oui j’adore la famille Adams ; des personnages monstrueux et attachants à la fois qui ne sont pas sans me rappeler l’équipe de la bande originale donc on va éviter de faire ton sur ton et choisir un autre héros…

Et mon héros du jour est un fromage les amis. Oui mon héros c’est le roquefort ! Pourquoi ? Et bien par ce qu’il résiste, il résiste contre l’oppression mondialo-équito-bobo-nutritionnelle qu’on appelle le nutri-score… Oui le « nutri-score » qui distribue les bons et les mauvais points en analysant le contenu, la source, l’ADN nutritionnel de chaque produit pour donner une note sous forme de lettre qui tombe sans prévenir comme un couperet ! Des lettres de A à E… A pour le meilleur, E pour le pire !

Et ce couperet est tombé sur le Roquefort ! Roquefort dont la note Nutri-score est un E,

E qui va désormais figurez sur les emballages du divin fromage jugé trop salé et trop gras…

E comme une lettre écarlate qui marque au fer rouge, comme un sceau diffamatoire, un des fleurons de notre gastronomie,

E pour le Roquefort moins bien noté que le Big Mac de chez Mac Do qui hérite d’un C !

Mais qu’est ce qu’on cherche à la fin ? Hein qu’est ce qu’on cherche… ? On cherche à euthanasier un savoir faire, à étouffer une tradition, à vandaliser un patrimoine… Tout ça au profit de la pasteurisation à outrance et de la transformation à gogo ! Y en a ras le bol…

