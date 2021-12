Ce matin, Daniel rend hommage à Simao Péxoto, maire d’une petite ville de l’état d’Amazonas au Brési qui a récemment affronté un ancien opposant municipal dans une cage pour un bon vieux combat de MMA …

Chers amis, mon héros du jour aurait pu être en ce 15 décembre l’Espéranto !

Aujourd’hui c’est la journée Universelle de l’Espéranto ! Oui, cette langue universelle destinée à faire communiquer l’humanité toute entière était un projet si beau qu’il aurait mérité que le gratifie du titre de héros du jour !

Pensez donc ! Pouvoir tous se parler sans barrière : quelle merveille, quelle promesse de bonheur ! Peut être et même surement une solution pour éviter tous les conflits partis de malentendus ! Le problème c’est que cet engouement n’est valable que si on aime les gens, que si on veut le bien de son prochain… Et comme moi je déteste tout le monde vous pensez bien que les bienfaits de l’Espéranto je m’en fous mais d’une force intersidérale…

Du coup l’Espéranto n’est pas mon héros du jour !

Mon héros est un brésilien : Simao Péxoto maire d’une petite ville de l’état d’Amazonas ! Tout récemment un ancien opposant municipal a reproché à mon héros sa gestion de la ville ! Un opposant tellement remonté qu’il a même menacé Simao de lui, je cite : « péter la gueule ».

Il a réagit comment mon Simao? Est-ce qu’il a dit « la violence ne résout rien seul le débat démocratique doit intervenir ». Non pas du tout il a pas dit ça… Il a répondu en disant « ok rendez-vous dans la cage pour un bon vieux combat de MMA ». Les 2 hommes se sont donc affrontés à coup de lattes, coups de poings, coup de genoux, coups de boules et autres douceurs démocratiques ! A la fin du combat, le maire a été déclaré vainqueur, et les deux hommes se sont enlacés…

Voilà ce que j’appelle de la politique efficace !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !