Ce matin, Daniel donne son titre de héros du jour à un jeune serveur de la Haute-Loire qui, motivé par la hausse des prix du carburant, a décidé de ce rendre au travail à cheval.

Chers amis, mon héros du jour aurait très bien pu être aujourd’hui la perruque!

Oui le postiche, le toupet, la moumoute, la perruque quoi!

Pourquoi? Et bien tout simplement parce que les ventes de cet article merveilleux s’envolent.

Oui, aujourd’hui la perruque n’est plus réservée exclusivement aux quinquas en mal de tignasse qui croient que leurs cibles, 30 ans plus jeunes, seront plus enclines à céder à leurs parades si le panache est touffu!

Non la perruque est devenue un élément du quotidien qu’on porte à de nombreuses occasions. Soirée perruques et Apéricubes!

Conviviale et festive la perruque, sobre ou multicolore, apportera une touche de fantaisie à cette fête où le petit fromage cubique est roi.

La perruque vous permettra par ailleurs de vous débarrasser de petits bouts d’Apéricubes humides indésirables en vous essuyant les doigts dedans…

Mais malheureusement la perruque, même si elle le méritait grandement, n’est pas mon héroïne du jour!

Non mon héros est un homme qui démontre de façon éclatante qu’on peut réagir à une crise tout en préservant l’environnement!

Cet homme s’appelle Louis, il est serveur et habite la Haute-Loire. Louis, touché de plein fouet par l’augmentation folle du prix de l’essence, a décidé de laisser sa Clio au garage et d’aller travailler à cheval!

