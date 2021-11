Ce matin, Daniel rend hommage au fort sympathique Vladimir Poutine qui, depuis hier, est injustement dans le collimateur de la communauté internationale après avoir tiré un missile dans l’espace pour détruire un vieux satellite ...

Mon héros du jour Nagui aurait pu être ,et ce très facilement, le Caprice des dieux, oui le fromage… Pourquoi ? Et bien par ce qu’hier ma compagne, la douce Moumoune, en avait acheté pour me faire plaisir. A la fin du repas elle est arrivée en nuisette dans la cuisine avec sur une assiette un Caprice des dieux. Elle m’a sortie la fameuse phrase : « On se fait un petit caprice tous les 2 ? ». J’ai trouvé ça charmant !

J’étais donc prêt à honorer ce petit fromage à la croute et à la pâte immaculé qui dans un spot pub a l’air délicieux, le problème c’est quand on le mange… On va pas se mentir c’est de la merde… pire ça n’a aucun gout ! Je l’ai jeté par la fenêtre ! Petite crise dans la maison…

Moumoune a pleuré, le chien a hurlé à la mort, le chat m’a griffé, le poisson rouge est mort !

Du coup mon héros n’est pas le caprice des dieux mais un homme, un homme exceptionnel qui pourtant a parfois mauvaise presse. Mon héros du jour c’est le fort sympathique Vladimir Poutine !

Oui Vladou le président russe qui depuis hier est injustement dans le collimateur de la communauté internationale. Il a fait tirer un missile dans l’espace pour détruire un vieux satellite Comme il avait pas prévenu ça a déplu. C’est un peu comme quand vous faites une petite soirée improvisée chez vous sans prévenir les voisins. Le lendemain ils vous font de reproches, et en plus, pas de chance, les débris de missiles ont frôlés la station spatiale internationale obligeant les astronautes à se barricader. Tu parles d’une bande de poules mouillées : « Hou mon dieu aux abris, y a des bouts de satellites qui flottent ! »

Thomas Pesquet il se serait pas planqué lui. Thomas il en a dans la combinaison c’est pas une lavette !

