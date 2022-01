Ce matin, Daniel aurait pu nous parler du crottin de Chavignol mais non. Aujourd'hui, le héros du jour est un héros qui n'a plus la cote: le bad boy.

Chers amis mon héros du jour aurait pu être le crottin de Chavignol!

Oui parfaitement le crottin de chavignol! Pourquoi? Et bien tout simplement parce que le rédacteur en chef de cette émission, Jean-Baptiste Pétain, m’a dit hier : « Dis donc ça fait longtemps que t’as pas parlé de fromage… Je crois qu’éditorialement on tenait un truc, faut pas lâcher Daniel! La France est un pays de fromages, les Français aiment le fromage… »

Après j’ai plus compris ce qu’il me disait il avait mis trop d’Apéricubes dans sa bouche c’était inaudible! Alors j’ai fait des recherches sur le crottin de Chavignol… Et ben malheureusement pas d’actualité dingue en ce moment du coté du crottin, pas plus du coté de Chavignol! Du coup le crottin de chavignol n’est pas mon héros du jour...

Non, mon héros est un concept aujourd’hui. Mon héros c’est le « bad boy ». Oui le bad boy. Bad Boy héros viril et sombre, moulé dans son blouson en cuir noir qui de la cour de récréation aux voix rapides de nos autoroutes sur sa moto faisait rêver filles et garçons leur donnant des envies de plaisirs interdits de soumissions !

Et bien ce héros ténébreux et peu courtois n’est plus à la mode, il n’est plus celui qui fait trembler les cœurs. Le nouveau héros c’est le soft boy...

