Aujourd'hui le héros du jour aurait facilement pu être Jérémie qui à 40ans a pris sa retraite, mais que nenni ! Le héros du jour est une personne qui depuis 21 ans garde la même pêche, la même excitation et la même empathie pour les candidats en souffrance...

Chers amis, mon héros du jour aurait facilement pu être Jérémie Leclerc !

Pourquoi ? Et bien par ce que Jérémie a 40 ans…

Là vous vous dites « dis donc Morin, héros du jour parce qu’il a 40 ans c’est un peu du foutage de gueule non ? »

Calmez-vous ! Non, Jérémie est mon héros parce qu’à 40 ans, il vient de prendre sa retraite…

Hum le petit salaud ! La retraite à 40 ans mais quelle idée de génie… Le gars il a balancé son téléphone portable, son ordi et il vit dans une petite maison de 32 mètres carrés située dans l’arrière-pays Vendéen…

Là vous vous dites « dis donc Morin la retraite dans 32 mètres carrés en Vendée, tu penses pas qu’il va s’emmerder ton héros ? »

Et j’ai bien peur que vous ayez raison. Du coup Jérémie n’est pas mon héros du jour !

Non mon héros c’est Denis Brognard, le chef de village de Koh Lanta ! Le gars ça fait plus de 20 ans qu’il présente l’émission qui fait maigrir et j’ai aperçu hier un bout de l’émission ! Il garde la même pêche, la même excitation, qu’il y à 21 ans… Le gars il a toujours la même empathie pour les candidats en souffrance.

