Ce matin, Daniel rend hommage à l'inventeur de La Fête des Voisins...

Mes héros du jour auraient pu être les cuisiniers dont aujourd’hui on célèbre la journée internationale… Ahhh les cuisiniers, les cuistots, les mitrons, ces hommes et ces femmes d’excellence qui à partir de produits parfois bruts, confectionnent des merveilles qui mettent nos palais en joie…

Mais non aujourd’hui les cuisiniers je m’en fous, je m’en carre, je m’en balance ! Non aujourd’hui mon héros du jour est proche, tout proche de nous… Non ce n’est pas Dany Boon non ce n’est pas lui. Et pourquoi ce serait lui d’abord ? Par ce qu’il nous a fait rire avec son film ? Mais c’est son métier de faire rire manquerait plus qu’il fasse pas son boulot Mr Boon ! Non c’est pas lui !

Non mon héros du jour c’est … Atanase ! Oui notre spécialiste Atanase Périfan ! Bravo Athanase !

Bravo pour votre invention magnifique : « La Fête des voisins » ! La fête des voisins nom de dieu mais quelle idée de génie ! On a tous tant de merveilleux souvenirs grâce à cette fête…

