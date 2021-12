Ce matin, Daniel rend hommage aux cocottes qui attendent le repas de fin d’année pour être sacrifiées sur l’autel de la ripaille où leurs blancs et cuisseaux seront déchiquetés par les bouches avinées d’une populace en liesse tout ça par ce que c’est le bout du calendrier…

Aujourd’hui, 22 décembre, mon héros du jour aurait très bien pu être Arnold le tailleur du père Noël. Pauvre Arnold chaque année à la même époque c’est la même histoire…

A deux jours du début de la tournée, le père Noël demande à essayer son costume et bien sûr comme il ne fout rien le reste de l’année, il a pris entre 20 et 30 kilos ! Du coup il est tout boudiné dans son costume rouge et blanc . Et ça, le blanc, quand tu prends du cul, ça pardonne pas ! Alors il gueule le père noël, il est là : " Mais bon dieu Arnold, vous avez encore foiré la température de lavage de mon costume, il a rétréci regardez-moi c’est pas possible on dirait une fille de mauvaise vie qui a trop taper dans le Nutella je ressemble à Mariah Carrey ! Remets le à la bonne taille Arnold, je commence la tournée dans 2 jours, merde ! "

Et Arnold fera encore comme si c’était sa faute et rajoutera du tissu pour que le père noël puisse faire sa tournée sans ressembler à une andouillette qui traverse le ciel ! C’est extrêmement charitable de la part d’Arnold, c’est même héroïque. Maissssss non, non Arnold n’est pas pour autant mon héros du jour.

Non, mon héros est carrément une famille animale. Oui mon héros du jour c’est la volaille ! Pourquoi la volaille ? Et bien tout simplement parce que chaque année à la même époque, c’est la même histoire, c’est la même ritournelle, c’est la même tragédie !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !