Ce matin, Daniel rend hommage à la maire de Paris et candidate à l'élection présidentielle. En une semaine, Anne Hidalgo a fait un bon dans les intentions de votes. Une progression de +50%. Puis s'en est suivi un autre sondage…

Chers amis, mon héros du jour aurait très bien pu être une héroïne!

Oui Magalie qui avant-hier a gagné le "piment d’or" au salon du BBQ à Paris!

Le piment d’or c’est le graal, c’est pour le vainqueur de la compétition "sauce piquante"…

Pour gagner il faut ingurgiter des nuggets plongés dans des sauces de plus en plus forte…

Alors oui Magalie aurait pu, aurait dû, être mon héroïne du jour pourtant il n’en n’est rien… Non il n’en n’est rien car une autre femme le mérite plus qu’elle. Et oui Magalie la vie est injuste…

Hier, je m’attardais sur les infos… Et là quoi que je vois, selon le 143ème sondage paru dans la journée, en une semaine Anne Hidalgo a fait un bon dans les intentions de votes!

Elle est passée de 2 à 3%! C’est une progression de 50%! 50% c’est énorme! Ne passez pas à côté de la candidate qui a la super cote…

Choisissez Anne Hidalgo au premier tour de la présidentielle 2022. Anne Hidalgo c’est la politique de Paris au service de la France… Une France nouvelle, une France différente. Fini les autoroutes polluantes, la France deviendra une piste cyclable géante…

Il y a une semaine Anne Hidalgo plus personne n’y croyait mais aujourd’hui la donne a changé… Anne Hidalgo est devenue la candidate à suivre…

