Ce matin, Daniel rend hommage à un photographe qui en gros sur la patate et dont la vengeance est horrible et géniale à la fois...

Mon héros du jour aurait très bien pu être, chers amis, Ilyena Hirskyj-Douglas, une chercheuse écossaise qui a inventé le Dog Phone. Le Dog Phone c’est un capteur de mouvements dans une baballe. Quand votre chien la secoue la baballe et bien ça vous passe un coup de fil…

On est d’accord Ilyena se fout de la gueule du monde! Du coup ce n’est pas elle mon héroïne du jour.

Non, mon héros est un photographe amateur qui, on peut le dire, a le sens de la vengeance ! Le photographe de mariage est engagé pour suivre un mariage. Il prend des milliers de photos : la préparation de la mariée, l’attente du marié, la réception bien sur, la fête avec des tonnes de clichés de l’amour en phase de pérennisation civile et religieuse… Arrive le diner, le photographe veut faire une pause et manger un morceau et là, le marié lui dit : « Ey oh t’es là pour prendre des photos, pas pour bouffer. Si ça te plait pas, tu rentres chez toi et tu seras pas payé ! »

Une fois chez lui le photographe en a gros sur la patate. Il est épuisé, affamé et en colère ! Du coup il fait quoi ? Il envoie aux mariés la clé USB avec toutes les photos, sauf, sauf, sauf … Sauf toutes celles où on voit le couple ! Il a effacé tous les clichés où apparait le couple ensemble ou séparément !

C’est horrible et génial à la fois ! Mais oui c’est génial et ça va leur servir de leçon aux affreux mariés.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !