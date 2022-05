Aujourd'hui Daniel aurait très bien pu choisir les deux Sandrine Rousseau qui se présentent à la 9ème circonscription de Paris, mais non ! L'héroïne du jour est une femme qui a fait hier une apparition très remarquée dans le procès qui oppose Johny Depp à son ex-femme Amber Heard.

Mon héroïne du jour les amis aurait dû être Sandrine Rousseau.

Attention pas la Sandrine Rousseau qui veut attaquer en justice les hommes qui ne font pas la moitié des tâches ménagères non pas elle, oh non mon dieu pas elle ! Non je parle de la Sandrine Rousseau qui se présente aux législatives dans la 9ème circonscription de Paris la candidate du Mouvement de la ruralité le nouveau nom de parti Chasse, pêche, nature et traditions.

Elle est l’opposée de la Sandrine Rousseau écolo. Elle aime les animaux aussi mais dans une assiette, son mari est chasseur… Un mari chasseur qui, à mon avis mais peut être que je me trompe, ne doit pas être hyper déconstruit !

Au fait vous savez dans quelle circonscription de Paris elle se présente la Sandrine Rousseau écolo-tâches ménagères partagées ? Dans la 9ème circonscription de Paris. Oui, dans la même que la Sandrine Rousseau femme de chasseur et pâté de chevreuil. Ça va être le duel des Sandrine Rousseau. Je pense que potentiellement y peut y avoir baston si elles se croisent les deux Sandrine ! Et si y a baston moi je mettrais une petite pièce sur la femme du chasseur même s’il faut se méfier !

Mais comme je suis un homme paix, un homme qui n’est qu’amour et partage, je ne peux décemment pas choisir Sandrine Rousseau comme héroïnes du jour !

J’aurais aussi pu choisir, Nathan Paulin. Nathan Paulin c’est ce funambule qui hier a traversé sur un fil la baie du Mont Saint-Michel.

Oui il a marché sur un fil à 95 mètres de hauts sur 2.200 mètres. C’est formidable !

C’est formidable mais ça sert à rien, c’est même complètement con. Moi rien qu’en lisant ça sur mon ordi ça m’a donné le vertige j’ai eu mal au cœur et j’ai vomi sur mon clavier.

Du coup mon héros du jour c’est pas lui. Surtout qu’il est tombé à quelques mètres de l’arrivée. Quel looser !

Non mon héros c’est une femme qui a fait hier une apparition très remarquée dans le procès qui oppose Johnny Depp à son ex-femme Amber Heard.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !