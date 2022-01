Ce matin, le héros du jour aurait pu être Michel Sardou qui fête aujourd'hui ses 75ans, mais comme Daniel lui a déjà consacré sa chronique du matin, aujourd'hui, le héros c'est l'environnement!

Chers amis mon héros du jour aurait très bien pu être aujourd’hui cet homme exceptionnel, ce représentant flamboyant de la variété française!

Le grand féministe : Michel Sardou! Michel qui aujourd’hui fête ses 75 ans! Michel héros nostalgique qui aimait mieux quand c’était « avant ». Bon anniversaire Michel!

Pour autant… Pour autant mon héros du jour n’est pas Michel Sardou! Pourquoi? Déjà parce que je lui ai consacré ma chronique de ce matin… Et aussi car quand je vois le regard de mes camarades autour de la table j’ai l’impression que mon amour immodéré pour l’homme "(des) Lacs du Connemara" n’est pas hyper partagé!

Du coup mon héros du jour c’est… L’environnement!

Ahhh je vois à vos mines réjouies que cette proposition vous convient mieux! Oui mon héros du jour c’est l’environnement même si… Même si jusqu’à très récemment le réchauffement climatique et la disparition des espèces animales j’en avais comme on dit « pas rien, mais peu à foutre ». Et pour une raison qui m’échappe encore à l’heure où je vous parle, je me sens concerné par l’état de la planète...

Oui, je tremble quand la Terre transpire,

Oui, je suffoque quand le CO2 fait une percée,

Oui, je pleure quand le cormoran mazouté n’arrive pas à se désengluer!

C’est un article paru ce matin dans la presse qui a réveillé ma conscience. Il parait que de plus en plus de bénévoles viennent au secours de la nature en s’engageant dans des actions concrètes style ramassage de plastique ou replantage d’arbres…

