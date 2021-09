Ce matin, le héros du jour de Daniel est Manny Pacquiao !

Aujourd’hui héros du jour aurait très bien pu être Valérie Bonneton notre invitée !

Pourquoi me demanderez-vous ? Qu’a-t-elle fait de si exceptionnel pour mériter cette éminente distinction qu’est de recevoir votre label « héros du jour » ?

Et bien rien, rien qui n’a fait les gros titres en tous cas. Il se trouve tout simplement que j’adore Valérie Bonneton…

Souriante, pimpante, pétillante : elle me met en joie !

Et sa performance dans « Eugénie Grandet » où là encore elle illumine l’écran de son grand sens de la déconne, me conforte dans le bienfondé de la passion que j’ai pour cette comédienne, cette artiste, cette femme… Hummm Valérie… Bref !

Non aujourd’hui, mon héros du jour est Manny Pacquiao, candidat à la présidentielle de son pays les Philippines !

Pourquoi est-ce mon héros ?

Par ce que Manny c’est pour moi le futur du parfait candidat… A-t-il un programme ?

Non et on s’en fout ! Il est boxeur !

Plusieurs fois champion du monde… 72 combats professionnels.

Je vous garantis qu’il en a pété de la mâchoire, qu’il en a explosé de la narine, qu’il en a éclaté de l’arcade sourcilière…

Et aujourd’hui c’est ce qui manque dans le débat politique.

Quand on voit Zemmour et Mélanchon qui se chamaillent pendant un débat, qui haussent la voix ou qui au pire se pointent du doigt, on se dit « oh lala mais quelle violence ! » Mais en fait on reste sur notre faim. Aujourd’hui la société est violente… on veut du fight !

