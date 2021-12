Ce matin, Daniel rend, bien entendu, hommage au gros bonhomme habillé en rouge : le père noël !

Bien sur mon héros du jour aurait pu être, c’est clair et net, Ricky Martin !

Ricky Martin qui aujourd’hui fête ses 50 ans ! Ricky Martin … merde !

Rien que pour ça tu mérites les honneurs ! Le gars il est tellement beau que quand il chante « un deux trois » la Terre entière achète son CD. Le pouvoir du gars !

Ah oui non mais, attention, quand je parle de beauté, là on parle de vraie beauté. On parle pas beauté style. Regard énigmatique, sourire mystérieux et corps gracile tout en finesse qui t’enivre et te donne envie de voyager au pays du romantisme impossible et des passions contrariées !

Non ! La beauté de Ricky Martin c’est animal. C’est le regard qui met le feu à ta chemise, qui te fait transpirer des dents et qui te fait parler polonais à l’envers tellement tu as envie qu’il te saute dessus pour te malmener toute la nuit …

Ricky tu as envie qu’il fasse de toi sa chose, son jouet, son nonos, et que le lendemain matin, le corps meurtri mais le cœur en fête, tu ne saches plus si tu te réveilles à Paris, à Buenos Aires ou à Créteil !

C’est ça Ricky, c’est la beauté du diable ! Et ça, la beauté du diable, c’est de la graine de héros. Et pourtant, pourtant, ce n’est pas Ricky Martin mon héros du jour !

Non aujourd’hui 24 décembre c’est bien sur le gros bonhomme habillé en rouge le père noël !

