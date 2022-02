Aujourd'hui le héros du jour est un arbre. Un arbre millénaire qui malgré son grand âge continue à faire de belles feuilles et de plus en plus de glands ce qui ravit Daniel.

Aujourd’hui mon héros est ce qu’on peut appeler un individu qui a atteint l’âge de la maturité! Il a 1.200 ans!

C’est un arbre. Un chêne de Seine Maritime qui vient de recevoir le Prix d’honneur du 10ème concours de l’arbre de l’année!

Alors pour être très honnête mon héros n’est plus hyper fringant… Déjà frappé par la foudre, s’il devait marcher je doute qu’il marcherait droit… Il est équipé de quelques drains pour une irrigation harmonieuse et l’année dernière il fut attaqué par des chenilles processionnaires! En même temps moi aussi, et franchement ça va! Mais pour un individu de 1.200 ans wouha!!

Et ben figurez-vous que depuis maintenant 4 ans il refait de belles feuilles et tel notre Bande Originale il produit de plus en plus de glands!

J’aime ce genre de d’histoire! La force tranquille ça fait du bien, ça rassure.

Du coup j’ai envie de… Oui j’ai envie de passer un appel solennel!

Et comme j’ai envie, je vais le faire! Oui les amis j’en appelle solennellement à notre ministre de l’écologie...

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !