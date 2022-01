Ce matin, le héros du jour aurait pu être de nouveau un fromage. Un fromage fameux reconnaissable à sa coque de cire rouge. Seulement non, après dégustation, Daniel a préféré offrir son titre de héros du jour à Victor Castanet dont l'enquête révèle des faits graves de maltraitance dans des Ehpad.

Et c’est qui-qui mon héros du jour ce matin ?

Et bien dans un premier temps j’avais pensé au Babybel. Vous savez le petit fromage rond dans sa coque de cire rouge. J’avais d’excellent souvenirs de Babybel… Je me suis dit « Daniel pourquoi pas le Babybel? », et puis pour être sur j’ai regoûté un Babybel… Le verdict est tombé : c’est de la merde !

Du coup le Babybel n’est pas mon héros du jour !

Non, mon héros du jour est un homme droit, un homme honnête, un homme comme aujourd’hui on en voit rarement! Mon héros c’est Victor Castanet. Victor Castanet c’est le journaliste qui dans un livre intitulé « Les Fossoyeurs » dénonce la gestion des Ehpad du groupe Orpéa.

Il est en train de les mettre à terre pour des faits graves révélés par son enquête, ça va jusqu’à la maltraitance des pensionnaires…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !