Ce matin, Daniel rend hommage à Marlon qui, à seulement 11 ans, est un tatoueur reconnu et apprécié dans le salon de son père…

Aujourd’hui 20 décembre, à 4 jours de la distribution des jouets, j’ai une pensée pour Jean Claude le lutin chef d’atelier du père noël qui est au taquet sur les chaines de montages… Avec les Chinois qui sont à la bourre pour livrer les micro processeurs et certains salopards de « lutins Gilets jaunes syndiqués » qui ne demandent qu’à bloquer la production. Il vit des heures difficiles Jean Claude…

Alors bien sur il aurait pu être mon héros du jour, bien sur… Cependant il ne l’est pas ! Non, aujourd’hui point de Laponie !

Les amis, aujourd’hui, pour mon héros du jour direction le Mexique ! Pourquoi le Mexique et bien tout d’abord parce que j’ai une passion pour le tiers monde et aussi par ce que je le sais, Leila, vous êtes amatrice de guacamole mou et de drogues dures !

Mon héros s’appelle Marlon et je le trouve héroïque parce qu’à seulement 11 ans, Marlon est un tatoueur reconnu et apprécié dans le salon de son père ! C’est formidable ! C’est formidable car oui, on en a marre des traditionnels motifs tribaux, des Pin-Up délavées, des portraits de légendes genre Che Guevara, Ben Laden, Zidane ou Émile Louis. Des dragons, des fleurs et des prénoms de fiancées qui souvent vous quittent l’encre à peine séchées !

Avec Marlon un vent de fraicheur s’abat sur le tatouage ! Avec Marlon c’est ...

C’est l’âne Trotro sur un biceps ! C’est Dora l’exploratrice sur une épaule ! C’est Bob l’éponge dans le dos ! C’est Oui-Oui sur la fesse, si on des petites fesses, sinon c’est Casimir !

Oui sur le tatouage souffle une brise enthousiaste mâtiné d’innocence !

