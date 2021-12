Ce matin, Daniel rend hommage à Thomas Massie, élu parlementaire républicain du Kentucky qui pour lancer l’esprit de noël a eu une idée de génie ...

Chers amis, mon héros du jour en ce 21 décembre aurait très bien pu être Steeve le renne n°1 du père Noël.

A 3 jour du début de sa tournée il est en pleine cure de remise en forme. Un rythme de dingue pour cet animal qui ne bosse qu’une nuit par an mais quelle nuit ! Pour ça il aurait pu être mon héros mais il se trouve qu’il ne l’est pas !

Non, mon héros du jour c’est Thomas Massie ! Mon héros est un élu parlementaire républicain du Kentucky et dans le Kentucky on sait faire la fête ! Hiii haaaaa !!

Pour lancer l’esprit de noël, Thomas a eu une idée de génie. Il pose avec sa famille devant un sapin de noël et la particularité c’est que tout le monde tient une arme, un fusil mitrailleur. Un fucking Gun baby…

Et sur la photo en sous texte « hey père noël cette année apporte nous des munitions » …

Hiiii haaaaaaa ! Kentucky baby !

Alors d’aucun diront que c’est de très mauvais gout ! Mais fermez là ! Fermez-la bon dieu !

Vous avez tous la mémoire courte, très courte… Vous semblez oublier ce qui s’est passé en 1977. Vous semblez avoir oublié le drame… Souvenez vous !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !