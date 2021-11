Ce matin, Daniel nous raconte l'histoire d'un petit voyou de la banlieue romaine qui, condamné pour trafic de drogues, est assigné à résidence depuis plusieurs mois ...

Mon héros du jour les amis aurait pu être « le bon sens ». Alors, oui bien sur, j’entends d’ici tout ceux qui sont en train de se dire : « Mais il a craqué Morin, le bon sens héros du jour, mais c’est n’importe quoi, soit il est con soit il est fou. Mais je crois pas qu’il soit mentalement atteint ce qui nous laisse ma foi peu d’option … du coup il est con ». Alors à tous ceux qui pensent ça je dis « vos gueules » et puis d’abord « c’est celui qui dit qui y est » !

Mais oui enfin « le bon sens » dont aujourd’hui on célèbre la journée mondiale est un héros évident ! Le bon sens c’est manger quand t’as faim. C’est con mais c’est bon ! Le bon sens c’est boire quand t’as soif. C’est con mais c’est bon !Le bon sens c’est de te gratter quand ça démange. C’est con mais c’est bon !

Imparable et pourtant ce n’est pas lui mon héros du jour. Non mon héros est un homme qui comme vous, Romane et Philippe avec des problèmes de couple et qui comme vous les a résolus !

L’action se déroule en Italie. Notre homme est un petit voyou de la banlieue romaine, condamné pour trafic de drogues il est assigné à résidence depuis plusieurs mois et doit y rester encore plusieurs années ! Il est chez lui, coincé avec sa femme 7/7… 24/24… Et, et, il en peut plus de sa femme. Il en peut plus. Il en peut tellement plus qu’un matin il craque…

