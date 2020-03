La vie des Français bousculée par le coronavirus.

Quelques heures avant l intervention televisee du president Macron, des gens font la queue devant un supermarché, anticipant une quarantaine. © AFP / Nicolas Portnoi / Hans Lucas

12h30 - 13h : Les difficultés des TPE et PME et réactions aux annonces d'Emmanuel Macron lundi soir

Avec François Asselin, président de la CGPME (Confédération des petites et moyennes entreprises)

Le témoignage de Nelly Magré (psychologue du travail, coach, consultante RH et co-auteur du Télétravail pour les Nuls)

13h - 13h30 : le journal de 13h

13h30-14H : le magazine

--> Ma vie virtuelle avec Sonia Devillers : Le réseau Internet va-t-il craquer ?

--> "Virus au carré " de Mathieu Vidard avec Philippe Brenot, psychiatre et sexologue. Auteur de Câlins et pandémie

--> Michka Assayas en direct et son choix musical du jour : Human, de Johanne Shawn Taylor

--> #maviedeconfiné, vos messages sur le répondeur 01 56 40 68 68

--> La prescription culture de Jérôme Garcin : D’un cheval à l’autre. (éd Gallimard)

