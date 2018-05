"C’est le moment pour moi de partir, que ce soit pour le club ou pour l’équipe, ça paraît peut-être un peu bizarre, mais cela semble le bon moment. Il fallait le faire pour tous" a-t-il déclaré en conférence de presse.

Zinedine Zidane lors de la conférence de presse surprise jeudi 31 mai 2018 © AFP / PIERRE-PHILIPPE MARCOU

A la grande surprise de tout le monde, Zinédine Zidane a annoncé en conférence de presse ce jour qu'il quittait le poste d'entraîneur du Real Madrid.

Il y a besoin d'un autre discours, sûrement d'une autre méthode de travail. C'est pour ça que j'ai pris cette décision.

Jacques Vendroux, directeur des Sports de Radio France était l'invité du journal pour réagir à cette annonce.

C'est une énorme surprise mais ça ressemble complètement au caractère de Zinédine Zidane parce que c'est un seigneur.

Pour Jacques Vendroux, Zizou a réussi sa vie de footballeur et d'entraîneur. Et il annonce cette nouvelle avec beaucoup d'honnêteté parce qu'il sent qu'il ne pourra pas faire mieux.

