Le midazolam était réservé jusqu'à présent aux sédations à l'hôpital, les généralistes vont pouvoir se le procurer dans les pharmacies de ville.

Soins palliatifs au centre hospitalier d'Auxerre, le 11 février 2013. © Maxppp / SALESSE Florian

Un sédatif pour la fin de vie à la maison : les médecins généralistes le réclamaient, ils viennent de l'obtenir. Le médicament ne sera plus réservé à l'hôpital.

La Chine face à l'épidémie de coronavirus, 900 morts et plus de 40 000 malades : le président Xi Jinping tente de rassurer, au moment où les congés du Nouvel An se terminent et où les grandes migrations de population angoissent le pays entier.

En finir avec le broyage des poussins mâles dans les élevages de poules pondeuses : les magasins Carrefour se sont alliés aux volaillers de Loué pour mettre au point une technique qui va permettre de sélectionner les poussins femelles dans l’œuf.

Nous vous raconterons aussi l'histoire d'un manuscrit de Pierre de Coubertin, vendu huit millions d'euros aux enchères à New York, l'acquéreur était resté anonyme jusque là. On sait maintenant qu'il s'agissait d'un milliardaire russe et qu'il offre le précieux document au Comité International Olympique.

La tempête Ciara souffle fort, des dizaines de milliers de foyers sont privés d'électricité, dans le Nord et l'Est, les vents vont balayer cette nuit la Corse et les Alpes Maritimes.