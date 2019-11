Les autorités sanitaires alertent sur les complications graves et de plus en plus fréquentes chez des jeunes inhalant du protoxyde d'azote.

Les capsules de protoxyde d'azote sont utilisées normalement dans les siphons pour faire des crèmes fouettées, mais aujourd'hui le gaz hilarant est inhalé comme une drogue. (24/02/2019) © AFP / Benjamin Polge / Hans Lucas

Du gaz hilarant, c'est la drogue très en vogue des soirées des jeunes, très dangereuse aussi disent aujourd'hui les autorités sanitaires qui parlent d'un problème massif de santé publique.

