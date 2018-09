Le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin a remercié les Français qui ont permis par leurs efforts d'arriver à un budget excédentaire pour la Sécurité Sociale, une première depuis 18 ans.

Et aussi :

La souffrance des femmes ne pouvant pas avoir d'enfant parce qu'elles sont seules ou en couple avec une autre femme, cette souffrance doit être entendue et la PMA (procréation médicale assistée) étendue à toute, c'est l'avis du Comité d'Ethique rendu aujourd'hui. On se demandera si dans les faits ce sera possible, s'il n'y aura pas pénurie dans les banques de sperme notamment.

L'Aquarius sera finalement accueilli à Malte. L'Europe s'est encore divisée sur l'accueil des migrants avant de parvenir à la solution maltaise.

Modérer les messages sur Facebook serait un métier à risque. Une ex-employée porte plainte, elle affirme souffrir de stress post-traumatique à cause des messages haineux qu'elle a dû purger sur le réseau.

Elle a combattu la haine toute sa vie : Ida Grinspan, l'une des dernières rescapées de la Shoah est morte à 89 ans. Les élèves auprès de qui elle a témoigné dans les collèges et les lycées, se souviennent de cette grande dame.