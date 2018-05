Syndicats et partis politiques ne sont pas arrivés à se mettre d'accord malgré un contexte social chargé et des mouvements de grève à la SNCF, dasn la Fonction Publique et à Air France . Seul Solidaires a répondu à l'invitation de la CGT pour un défilé parisien entre Bastille et la place d'Italie.

Place de la Bastille à Paris lors du défilé du 1er mai 2016 © AFP / Geoffroy Van der Hasselt / NurPhoto

Marine Le Pen à Cannes et Nice pour un meeting commun avec les partis nationalistes européens.

Le ras le bol d'une enseignante chercheuse toulousaine , privée de bureau de 3 mois, l'université Jean Jaurès est toujours occupée.

La mise en examen hier soir pour séquestration, viol et meurtre de l'agresseur présumé d'Angélique, à la veille d'une marche blanche.

Israel et les Etats Unis affirment avoir la preuve d'un programme nucléaire iranien secret

Un nouveau métier à l'hôpital; l'infirmer de pratique avancé

Un petit nouveau au patrimoine français gastronomique.