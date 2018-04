Patience et organisation, maîtres mots pour les trois mois à venir. Les cheminots entament leur mouvement ce soir à 19 heures. Les retours de week end de Pâques devraient être assurés mais à partir de demain matin, le trafic sera très perturbé, en région comme sur le réseau TGV.

Grève à la SNCF : les premières perturbations débuteront ce 2 avril © AFP / David Seyer / CrowdSpark

►►► ALLER PLUS LOIN : SNCF : 48% de grévistes, trafic très fortement pertubé

Le conflit se durcit à Air France avec désormais 4 jours de grève au calendrier: les 3, 7, 10 et 11 avril. Les syndicats exigent une augmentation de 6% des salaires pour tous les salariés.

Le vin, les fruits et le porc surgelé américains taxés à partir d'aujourd'hui par les autorités chinoises. Nouvel épisode de la guerre commerciale entre Washington et Pékin.

Paris demande à Israël d'agir avec la plus grande retenue et de respecter le droit des palestiniens à manifester pacifiquement. Les tirs à balles réelles de l'armée israélienne ont fait au moins 16 morts et plus de 1400 blessés depuis vendredi.

Le succès des débats sur la bioéthique en France. Débats sur la procréation, la fin de vie ou le don d'organe qui se poursuivent jusqu'à la fin du mois.