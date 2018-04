Après neuf jours d'affrontements et des dizaines de blessés de part et d'autre, la préfète des Pays de la Loire reçoit cet après-midi à Nantes une délégation d'occupants de la ZAD et des représentants d'associations pour tenter de trouver une porte de sortie.

Huitième jour de présence des gendarmes mobiles sur la ZAD © Maxppp / FRANCOIS DESTOC

Électriciens et gaziers se branchent sur les mouvements sociaux et rejoignent la grève des cheminots. Le trafic reste perturbé à la SNCF jusqu'à vendredi matin.

Emmanuel Macron tente de mobiliser, à un an des élections européennes.

La mort de Barbara Bush, épouse et mère de présidents américains. Elle avait annoncé il y a trois jours jours vouloir arrêter son traitement médical.

Une application en France pour mieux gérer les crises des patients bipolaires.

La Vendée en route pour Paris : le club des Herbiers qualifié pour la finale de la Coupe de France après sa victoire 2 à 0 hier face à Chambly.