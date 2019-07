Exercice de transparence inédit au Parlement, organisé par un groupe de sénateurs et députés. Convoqués à s'expliquer en public, les acteurs de la filière, EDF et FRAMATOME ont été soumis à la question par l'Autorité de Sûreté Nucléaire et les parlementaires, notamment sur les ratés de l'EPR de Flamanville.

Coup de frein sur la prime à la conversion automobile : les conditions d'accès durcies à partir du 1er août

Istanbul : ouverture d'un musée à la gloire des antiputchistes du 15 juillet

Crise des Urgences : on rogne aussi sur les ambulances

Vieilles Charrues, coup d'envoi du plus gros festival rock de l'été