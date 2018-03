Le président Macron présente sa stratégie pour faire de la France une championne en matière d'intelligence artificielle, à l'Institut Curie à Paris, car les défis médicaux sont nombreux pour l'IA.

Et aussi :

Les obsèques de quatre victimes du terroriste de Trèbes et Carcassonne aujourd'hui : le village de Villedubert rend hommage à l'un des siens, Jean Mazières, premier tué par l'assaillant.

Le gouvernement lance la grande concertation sur la Fonction Publique et fait un geste : il veut encourager les incursions dans le privé pour les fonctionnaires.

Direction la Syrie, où les populations n'en finissent plus de fuir les combats. Des habitants d'Afrin, enclave kurde reprise par les forces turques, se retrouvent aujourd'hui à Kobane, 200 km plus à l'est.

La culture jusque dans nos campagnes : la ministre Françoise Nyssen présente son plan "Joconde etc... culture près de chez vous".